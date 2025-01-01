Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clark fühlt sich von seinen Freunden hintergangen: Er erfährt, dass Lana Smallville verlassen will, um in Paris neu anzufangen. Zudem kommt auch ans Licht, dass Clark schon seit Jahren von Lex ausspioniert wurde. Derart enttäuscht von der Welt, beschließt Clark, der Teenagerin Kara zu folgen, die behauptet, vom Planeten Krypton zu kommen. Kara will Clark dorthin mitnehmen. Alles ändert sich, als Chloe mit überraschenden Neuigkeiten aufwartet.

