Töte ihn

WarnerStaffel 5Folge 21
Folge 21: Töte ihn

42 Min.Ab 12

In einem versteckten Labor forscht Lex gemeinsam mit Milton Fine an einem Impfstoff, der die Menschheit vor Epidemien schützen soll. Was Lex nicht weiß: Fine arbeitet für den kryptonischen Schurken General Zod. Clark bekommt es unterdessen mit der Angst zu tun, weil Lionel plötzlich wie im Wahn ganze Stapel von Papier mit kryptonischen Schriftzeichen bekritzelt. Die Botschaft, die nur Clark entschlüsseln kann, ist beängstigend ...

