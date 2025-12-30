Recht und GerechtigkeitJetzt ohne Werbung streamen
SOKO Leipzig
Folge 21: Recht und Gerechtigkeit
44 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Nach einem umstrittenen Freispruch wird Strafverteidigerin Gesine Annen ermordet. Ihr ehemaliger Mandant Johannes Bergmann, der trotz Geständnisses nicht verurteilt wurde, könnte der Grund dafür sein. Denn Johannes hat den Neffen des kalabrischen Mafiosi Franco Catanzaro getötet - und der sinnt nun auf Rache. Während das Team ermittelt, ringt Staatsanwalt Binz mit einem persönlichen Dilemma: Soll er das Gesetz brechen, um die illegale Adoption seines Partners zu decken?
