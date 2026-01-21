Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 16vom 21.01.2026
Folge 16: Linie 131

44 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Als Dr. Rüger in einem Bus erschossen wird, weil er einer bedrohten Türkin helfen will, gerät ein polizeibekannter Mann ins Visier der SOKO. Vier Zeugen belasten ihn schwer, Videoaufnahmen scheinen ihn zusätzlich zu überführen. Doch bei der Gegenüberstellung erkennt ausgerechnet die junge Frau ihn als Einzige nicht wieder - der Fall bekommt eine neue Wendung. Währenddessen droht Jans Ehe zu zerbrechen: Leni fühlt sich hintergangen und zieht mit Lotte aus.

