SOKO Leipzig
Folge 17: Skater-Träume
44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Ralph Malevich, Skater-Ikone der DDR und Gründer der Erfolgsmarke "Malevi Boards", wird ermordet aufgefunden. Die SOKO Leipzig stößt bei ihren Ermittlungen auf dunkle Geheimnisse hinter dem glänzenden Firmenimage: Gerüchte um sein Privatleben und ein Rechtsstreit mit Axel Reiser. Unterdessen gerät Jans Privatleben aus dem Gleichgewicht - Leni zieht sich zurück, und als Jan sie mit einem anderen sieht, verliert er die Kontrolle.
Alle Staffeln im Überblick