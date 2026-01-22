Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Skater-Träume

SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 17vom 22.01.2026
Joyn Plus
Skater-Träume

Skater-TräumeJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 17: Skater-Träume

44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Ralph Malevich, Skater-Ikone der DDR und Gründer der Erfolgsmarke "Malevi Boards", wird ermordet aufgefunden. Die SOKO Leipzig stößt bei ihren Ermittlungen auf dunkle Geheimnisse hinter dem glänzenden Firmenimage: Gerüchte um sein Privatleben und ein Rechtsstreit mit Axel Reiser. Unterdessen gerät Jans Privatleben aus dem Gleichgewicht - Leni zieht sich zurück, und als Jan sie mit einem anderen sieht, verliert er die Kontrolle.

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 2 Staffeln und Folgen