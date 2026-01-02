Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Leipzig

SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 3vom 02.01.2026
SOKO Leipzig

Folge 3: Aus bestem Hause

44 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Der getötete Computer-Nerd Steve wollte durch seine App, die Verbrechen in Leipzig kartiert, berühmt werden. Doch seine Erfindung zeigt auch ein Verbrechen, das noch gar nicht gemeldet wurde: die Studentin Lisa wurde unter Drogen vergewaltigt. Die Hauptverdächtigen sind drei Jura-Studenten. Handelt es sich dabei auch um Steves Mörder? Unterdessen versucht Tom verzweifelt, an Geld zu kommen, um seinen Erpresser zu bezahlen - und riskiert damit seine Karriere.

