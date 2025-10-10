SOKO Leipzig
Folge 6: Harte Jungs
44 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Als ein SEK-Beamter in Dresden mit einem Präzisionsgewehr erschossen wird, deutet vieles darauf hin, dass der Anschlag von jemandem aus den eigenen Reihen ausgeübt wurde. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wird Jan auf den Fall angesetzt und deckt gemeinsam mit Ina eine Reihe interner Vorfälle auf: missglückte Einsätze, Mobbing und brutale Machtspiele. Das Bild der unantastbaren Einheit zerfällt Stück für Stück ...
Alle Staffeln im Überblick