SOKO Leipzig
Folge 9: Vermisstes Kind
44 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Ein Albtraum für alle Eltern: Sarah und Henry Walser müssen nach einer Feier mit Entsetzen feststellen, dass ihre achtjährige Tochter Viktoria entführt wurde. Die SOKO ermittelt in alle Richtungen: Während Tom den Vater ins Visier nimmt, dessen widersprüchliche Aussagen Misstrauen erwecken, untersucht Ina Ronny Lewek - einen vorbestraften Pädophilen, der als Gärtner an Viktorias Schule arbeitet. Werden die Beamten den wahren Täter fassen?
