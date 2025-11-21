Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Solo Leveling

Der Blick nach oben war so ermüdend

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 21.11.2025
Der Blick nach oben war so ermüdend

Der Blick nach oben war so ermüdendJetzt kostenlos streamen

Solo Leveling

Folge 8: Der Blick nach oben war so ermüdend

23 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16

Jin-Woo kämpft in der Festung des Teufels gegen Esil. Die Dämonin ergibt sich und verspricht dem Hunter, dass sie die Zugangserlaubnis zu den nächsten Ebenen besorgen kann. Die Insel Jeju wird derweil von einem Ameisenmonster überrannt, das zahlreiche Zivilisten und Hunter tötet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Solo Leveling
ProSieben MAXX
Solo Leveling

Solo Leveling

Alle 1 Staffeln und Folgen