Solo Leveling

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 07.11.2025
Folge 1: Du bist gar nicht auf dem E-Rang, oder?

23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Jin-Woo wird beim Elternsprechtag seiner Schwester von dessen Lehrerin um einen Gefallen gebeten: Er soll ein Auge auf die Schülerin Song-Yi haben, die als Jägerin arbeiten möchte. Jin-Woo nimmt das Mädchen, das sich lediglich auf dem E-Rang befindet, mit zu einem Auftrag.

