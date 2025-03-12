Vier Medaillen für unsere Snowboard-Athlet:innenJetzt kostenlos streamen
Special Olympics - Die besten Momente
Folge 3: Vier Medaillen für unsere Snowboard-Athlet:innen
1 Min.Ab 6
Der erste Entscheidungstag der Special Olympics und das deutsche Team sichert bereits vier Medaillen. Während Christian Monden das Treppchen trotz starker Leistung verpasst, können sich Steven Wilkinson, Michelle Keller und Thomas Linsner und Stefanie Wiegel über 3 Mal Gold und eine Bronze-Medaille freuen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick