Folge 18: Sehnsucht Meer - Was taugt das neue Kreuzfahrtschiff?
46 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Premiere für einen Giganten: Im März ging die Mein Schiff Relax im Hafen von Palma de Mallorca auf ihre erste Reise. Das Kreuzfahrtschiff ist ein Neubau der Reederei TUI Cruises und um einiges größer als die bisherigen Modelle der Flotte. Aber bedeutet neu auch besser? Das versucht Kreuzfahrttester Matthias Morr an Bord herauszufinden. Der 49-Jährige nimmt Kabinen, Buffets und Poolanlangen genau unter die Lupe.
