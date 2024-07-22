Bunte Haut und schräge Typen - Die Tattoo KreuzfahrtJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 22.07.2024: Bunte Haut und schräge Typen - Die Tattoo Kreuzfahrt
45 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Der 45-jährige Star-Tätowierer Randy Engelhard kann sich vor Anfragen kaum retten. Manche Fans warten schon seit Jahren auf einen Termin. Deswegen hat sich Randy etwas Besonderes einfallen lassen: Während einer Kreuzfahrt möchte er an zwei Tagen Gäste ohne Termin glücklich machen - Tattoos am laufenden Band. Ebenfalls mit an Bord: Deutschlands berühmteste Country-Rockband Boss Hoss. Sie feiern auf See ihr 20-jähriges Bühnen-Jubiläum.