Zwischen Kult und Krawall - unser Kiez Frankfurt!
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 05.08.2024: Zwischen Kult und Krawall - unser Kiez Frankfurt!
Folge vom 05.08.2024
Im Frankfurter Bahnhofsviertel prallen Extreme aufeinander. Seit Jahren sorgt der Kiez in der Frankfurter Innenstadt wegen seiner Drogenszene für Schlagzeilen. Türsteher Mirko Ferenczy kennt die Gegend rund um den Bahnhof wie kaum ein anderer. Auch er beobachtet, dass die Gewalt im Viertel zunimmt. Im "Moseleck" hingegen treffen Banker auf Studenten und Touristen auf Eintracht Frankfurt-Fans. "Spiegel TV" berichtet von einem Viertel voller Gegensätze.