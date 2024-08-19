Penny privat! Die schillerndsten Kunden vom Kult-DiscounterJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.08.2024: Penny privat! Die schillerndsten Kunden vom Kult-Discounter
Der Penny-Markt auf der Reeperbahn schrieb nach seiner Öffnung vor rund zwanzig Jahren mit seinen außergewöhnlichen Kunden immer wieder Geschichte. Doch was wurde aus den Menschen, die den Lebensmittelmarkt im Herzen St. Paulis mit ihrer Persönlichkeit so prägten? Was wurde aus dem Heiratsantrag neben dem Kühlregal von Musikproduzent Walter Wiegand? Spiegel-TV Autor Markus Grün hat sich auf die Suche begeben und die schillerndsten Penny-Markt Kunden wieder entdeckt.