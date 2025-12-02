Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 8vom 02.12.2025
Folge 8: Mein Leben mit 200 Kilo - letzte Hoffnung Magenband

45 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Der Kampf gegen Übergewicht und Fettleibigkeit gehört zu den größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Nie zuvor waren die Menschen so dick. Wissenschaftler schlagen Alarm: 2035 könnte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an Adipositas leiden. Ein ernstzunehmendes Problem - auch in Deutschland. "SPIEGEL TV - Reportage" begleitet Menschen, die seit vielen Jahren mit ihrem Gewicht kämpfen und sich nach unzähligen Diäten für eine radikale Maßnahme entscheiden: eine Magen-OP.

SAT.1
