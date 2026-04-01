Ein großes Meer (2): Mit der StrömungJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 28: Ein großes Meer (2): Mit der Strömung
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und seine Freunde treffen auf Scoot, eine junge Meeresschildkröte, die mit den Strömungen durch den Ozean reist. Als Reeftown Rangers wollen sie dem quirligen kleinen Abenteurer auf seiner Reise helfen und ihn ein Stück begleiten. Dabei bietet sich die perfekte Gelegenheit, selbst neue und aufregende Orte zu entdecken.
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