Ein großes Meer (3): RenovierungsbedürftigJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 29: Ein großes Meer (3): Renovierungsbedürftig
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde sind auf der Suche nach Flos Heimatstrand. Splash erinnert sich an ein wunderschönes Riff in der Nähe und vermutet, dass dort ihr Zuhause sein könnte. Doch als die Gruppe dort ankommt, müssen sie feststellen, dass von dem einst prächtigen Riff kaum noch etwas übrig ist.
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