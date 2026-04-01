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Splash und Bubbles

Hier kommt der Hammerhai

DeAPlanetaStaffel 1Folge 33vom 01.04.2026
Hier kommt der Hammerhai

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Splash und Bubbles

Folge 33: Hier kommt der Hammerhai

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Als Splash und Bubbles erfahren, dass einer von Ripples Brüdern verschwunden ist, schließen sie sich sofort der Suche an. Ripple ist besorgt und braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann. Gemeinsam bitten sie Zee und ihren neuen Freund Hamilton, einen Hammerhai, um Unterstützung.

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