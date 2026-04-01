Splash und Bubbles
Folge 34: Dennys neue Schale
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Maury entdeckt Dennys abgestreifte Hülle im Riff und ist besorgt, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Sofort bittet er Splash und die anderen, gemeinsam nach Denny zu suchen. Doch was zunächst wie ein großes Rätsel erscheint, entpuppt sich als ganz natürlicher Vorgang. Werden die Freunde rechtzeitig herausfinden, was wirklich mit Denny geschehen ist?
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