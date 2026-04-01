Splash und Bubbles
Folge 37: Tagesbürgermeister
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Als Bürgermeister Sting zu einer wichtigen Stachelrochen-Wanderung aufbricht, übernimmt Dunk selbstbewusst für einen Tag die Leitung des Riffs und trägt plötzlich die Verantwortung für dessen Sicherheit. Voller Tatendrang erkennt er jedoch rasch, dass hinter der vermeintlich einfachen Aufgabe weit mehr steckt, als er zunächst geahnt hatte.
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