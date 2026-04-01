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Splash und Bubbles

Oblo von ganz unten

DeAPlanetaStaffel 1Folge 38vom 01.04.2026
Oblo von ganz unten

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Splash und Bubbles

Folge 38: Oblo von ganz unten

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Auf der Suche nach der ultimativen Schlammpfütze wagt Bubbles einen Abstieg in die Tiefsee. Dort führt Lu sie zu einer faszinierenden Hydrothermalquelle, an der sie auf außergewöhnliche Meeresbewohner treffen: die farbenfrohen Röhrenwürmer und den Blobfisch Oblo, die ihnen die spannende Vielfalt der Tiefsee näherbringen.

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