Splash und Bubbles
Folge 49: Glücksstein
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Nach einer Reihe von Missgeschicken glaubt Dunk, dass sein einstiger Glücksstein ihm nur noch Pech bringt. Um seinen Seelenfrieden wieder zurückzugewinnen, entschließt er sich zu einem drastischen Schritt: Mutig macht er sich auf den Weg zu einem tief liegenden Vulkan, um den Stein ins glühende Magma zu werfen und ihn endgültig hinter sich zu lassen.
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