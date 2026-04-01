Was gibts Neues, Maury?Jetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 50: Was gibts Neues, Maury?
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Maury ist für die Neuigkeiten im Riff zuständig. Wegen seiner schlechten Sehkraft verwechselt er jedoch immer wieder Dinge, was zu allerhand witzigen Missverständnissen führt. Seine Freunde lernen, dass Muränen zwar schlecht sehen können, dies aber durch ihren ausgezeichneten Geruchssinn ausgleichen.
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