Splash und Bubbles
Folge 51: Der Geruch der Angst
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und seine Freunde hätten nie vermutet, dass ein harmloses Spiel das ganze Riff ins Chaos stürzen würde. Einige der Unterwasserbewohner geraten nämlich in Angst und setzen alarmierende Duftstoffe frei, die sich rasch ausbreiten. Schon bald ruft Bürgermeister Sting alle Bewohner von Reeftown dazu auf, wachsam zu sein und sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick