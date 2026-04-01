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Splash und Bubbles

Puffy

DeAPlanetaStaffel 1Folge 57vom 01.04.2026
Puffy

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Splash und Bubbles

Folge 57: Puffy

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Als Dunk das Kugelfisch-Mädchen Puffy kennenlernt, freunden sie sich schnell an. Die beiden sind plötzlich unzertrennlich, sodass Dunk seine anderen Freunde immer mehr vernachlässigt. Diese vermissen ihn und zeigen Dunk, wie wichtig es ist, seine bestehenden Freundschaften zu pflegen. Nebenbei erfahren alle, dass männliche Kugelfische kunstvolle Sandkreise anlegen, um Weibchen anzulocken.

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