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Splash und Bubbles

Weißbart

DeAPlanetaStaffel 1Folge 61vom 01.04.2026
Weißbart

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Splash und Bubbles

Folge 61: Weißbart

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Laut einer Legende soll in dieser Nacht Weißbart über Reeftown ziehen - ein geheimnisvolles Wesen vom Nordpol, das wunderschöne Lieder singt. Ripple versucht, ihre Freunde zu überzeugen, aufzubleiben und nach ihm Ausschau zu halten. Werden sie Weißbart zu Gesicht bekommen? Die Freunde erfahren, dass Buckelwale für ihre melodischen Gesänge berühmt sind und manchmal Seepocken an ihrem Körper tragen, die von unten wie ein weißer Bart aussehen können.

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