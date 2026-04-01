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Splash und Bubbles

Schlafen

DeAPlanetaStaffel 1Folge 68vom 01.04.2026
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Splash und Bubbles

Folge 68: Schlafen

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Bubbles erfährt überrascht, dass ihre Freundin Zee nachtaktiv ist. Sie geht nachts auf Nahrungssuche. Bubbles ist von dieser Entdeckung so begeistert, dass sie unbedingt mit Zee aufbleiben möchte. Die beiden erleben, wie sich das Riff nach Sonnenuntergang verwandelt und ganz andere Meeresbewohner zum Vorschein kommen. Eine aufregende Nacht voller neuer Eindrücke wartet auf sie.

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