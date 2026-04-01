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Splash und Bubbles

Die Jobsuche

DeAPlanetaStaffel 1Folge 69vom 01.04.2026
Die Jobsuche

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Splash und Bubbles

Folge 69: Die Jobsuche

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und seine Freunde wollen mit Dorsal spielen, doch der hat zuerst eine wichtige Aufgabe zu erledigen: Mit seiner Echoortung hilft er seiner Gruppe dabei, Nahrung zu finden. Splash und die anderen überlegen daraufhin, welche Aufgabe sie in Reeftown übernehmen könnten. Sogleich machen sie sich auf die Suche nach passenden Jobs. Dabei lernen sie, dass auch Delfine in ihren Gruppen verschiedene Aufgaben übernehmen, wie das Beschützen der Jungen oder das Aufspüren von Gefahren.

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