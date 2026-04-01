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Splash und Bubbles

Die Talentshow

DeAPlanetaStaffel 1Folge 70vom 01.04.2026
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Splash und Bubbles

Folge 70: Die Talentshow

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash organisiert Reeftowns größte Talentshow und ermutigt seine Freunde, ihre besonderen Fähigkeiten zu präsentieren. Während die Meerestiere spektakuläre Darbietungen erbringen, ist Splash deprimiert. Er glaubt, selbst kein besonderes Talent zu haben. Seine Freunde machen ihm klar, dass seine Gabe, Freundschaften zu schließen und tolle Veranstaltungen wie diese zu organisieren, sein größtes Talent ist. Dabei entdecken sie, wie vielfältig die Bewohner des Korallenriffs sind.

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