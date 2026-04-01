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Splash und Bubbles

Fantasee

DeAPlanetaStaffel 1Folge 72vom 01.04.2026
Fantasee

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Splash und Bubbles

Folge 72: Fantasee

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und seine Freunde werden kreativ und ahmen verschiedene Meerestiere nach. Finny fällt es sichtlich schwer, einen Finnwal zu spielen. Die Kinder helfen ihr dabei, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Dabei erfahren sie ein paar spannende Fakten über Finnwale: Sie sind die zweitgrößten Meeresbewohner, werden bis zu 30 Meter lang und müssen regelmäßig zum Atmen an die Oberfläche kommen.

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