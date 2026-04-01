Von Pol zu Pol (1): WanderurlaubJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 77: Von Pol zu Pol (1): Wanderurlaub
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Reeftown Rangers erfahren, dass der Finnwal Melody zweimal im Jahr wandert, um dem Krill zu folgen. Splash und seine Freunde beschließen daraufhin, selbst eine Wanderung zu machen. Ihre Reise beginnt in der Antarktis, wo sie den Eisfisch Mac kennenlernen. Dabei entdecken sie die faszinierenden Unterschiede zwischen Arktis und Antarktis und lernen, dass manche Tiere ein körpereigenes Frostschutzmittel besitzen, um in eiskalten Gewässern zu überleben.
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