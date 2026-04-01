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Splash und Bubbles

Von Pol zu Pol (2): Pebbles

DeAPlanetaStaffel 1Folge 78vom 01.04.2026
Von Pol zu Pol (2): Pebbles

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Splash und Bubbles

Folge 78: Von Pol zu Pol (2): Pebbles

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Reeftown Rangers setzen ihre Reise in der Antarktis fort und treffen auf Pebbles, einen Eselspinguin. Sie erfahren, dass die Pinguine ein romantisches Ritual haben: Das Männchen überreicht seiner Auserwählten einen Kieselstein, um sie als Partnerin fürs Leben zu gewinnen. Außerdem lernen die Freunde, dass Eselspinguine ausgezeichnete Schwimmer und Taucher sind, die in der eisigen Antarktis zu Hause sind.

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