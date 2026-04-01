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Splash und Bubbles

Von Pol zu Pol (3): Der pfeifende Wal

DeAPlanetaStaffel 1Folge 79vom 01.04.2026
Von Pol zu Pol (3): Der pfeifende Wal

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Folge 79: Von Pol zu Pol (3): Der pfeifende Wal

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Reeftown Rangers erreichen die Arktis. Dort begegnen sie Whistler, einem Narwal. Dieses außergewöhnliche Tier beeindruckt mit faszinierenden Eigenschaften - allen voran mit dem markanten Stoßzahn auf seinem Kopf. Sie lernen, dass Narwale diesen Zahn nutzen, um Temperaturen zu messen. Außerdem können sie mit ihrem Rücken das Eis durchbrechen, um an die Oberfläche zum Atmen zu gelangen.

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