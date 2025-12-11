Der große Völkerball-PlanJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 10: Der große Völkerball-Plan
24 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Den Schülern der Eden Academy steht ein Völkerball-Turnier bevor. Der beste Spieler soll einen heiß begehrten Stella Star erhalten, den Anya sich unbedingt sichern möchte. Sie trainiert vorab mit Yor, um sich bestmöglich vorzubereiten. Am Tag des Wettkampfs muss sie sich gemeinsam mit Damian gegen den starken Gegner Bill Watkins beweisen.
