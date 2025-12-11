Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spy x Family

Der große Völkerball-Plan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 11.12.2025
Der große Völkerball-Plan

Spy x Family

Folge 10: Der große Völkerball-Plan

24 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Den Schülern der Eden Academy steht ein Völkerball-Turnier bevor. Der beste Spieler soll einen heiß begehrten Stella Star erhalten, den Anya sich unbedingt sichern möchte. Sie trainiert vorab mit Yor, um sich bestmöglich vorzubereiten. Am Tag des Wettkampfs muss sie sich gemeinsam mit Damian gegen den starken Gegner Bill Watkins beweisen.

