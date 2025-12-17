Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spy x Family

Entschärft die Zeitbombe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 14vom 17.12.2025
24 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Keith Keplers Schergen werden verhaftet, der Terroristenanführer selbst ergreift die Flucht. Loid nimmt dessen Verfolgung auf, doch der Bösewicht hat noch eine letzte Waffe in der Hinterhand. Durch die mentale Verbindung mit dem weißen Hund kann Anya sehen, was Kepler plant ...

