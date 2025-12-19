Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spy x Family

Yors Küche / Der große Liebesplan des Informanten

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 16vom 19.12.2025
Yors Küche / Der große Liebesplan des Informanten

Folge 16: Yors Küche / Der große Liebesplan des Informanten

24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Yor möchte ihrer Familie etwas Gutes tun und beschließt, für Loid und Anya zu kochen. Sie bittet ihre Kollegin Camilla, ihr zu zeigen, wie sie einen Eintopf zubereiten kann. Loid muss währenddessen seinem Informanten Franky unter die Arme greifen.

ProSieben MAXX
