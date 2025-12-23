Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Der Hauslehrer-Onkel / Daybreak

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 18vom 23.12.2025
Der Hauslehrer-Onkel / Daybreak

Der Hauslehrer-Onkel / DaybreakJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 18: Der Hauslehrer-Onkel / Daybreak

24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Anyas Zwischenprüfungen stehen an. Da diese jedoch genau auf den Neumond fallen, kann das Mädchen seine telepathischen Fähigkeiten nicht einsetzen, um zu schummeln. Yor engagiert daraufhin ihren Bruder Yuri als Nachhilfelehrer. Nach den Prüfungen schleicht Loid sich in die Schule, um die Testergebnisse seiner Tochter zu verbessern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen