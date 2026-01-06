Nightfall / Das erste EifersuchtserlebnisJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 21: Nightfall / Das erste Eifersuchtserlebnis
24 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Fiona Frost erhält von WISE den Auftrag, Loid bei Operation Strix zu unterstützen. Da die Agentin heimlich in ihren Kollegen verliebt ist, will sie außerdem Yor als seine Frau ersetzen. Also besucht sie die Forgers zuhause und nimmt ihre Konkurrentin genauer unter die Lupe. Bond ist eifersüchtig auf Anyas Plüsch-Pinguin und nimmt ihn auseinander.
