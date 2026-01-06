Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spy x Family

Nightfall / Das erste Eifersuchtserlebnis

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 21vom 06.01.2026
24 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Fiona Frost erhält von WISE den Auftrag, Loid bei Operation Strix zu unterstützen. Da die Agentin heimlich in ihren Kollegen verliebt ist, will sie außerdem Yor als seine Frau ersetzen. Also besucht sie die Forgers zuhause und nimmt ihre Konkurrentin genauer unter die Lupe. Bond ist eifersüchtig auf Anyas Plüsch-Pinguin und nimmt ihn auseinander.

