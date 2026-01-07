Das Untergrund-Tennisturnier CampbelldonJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 22: Das Untergrund-Tennisturnier Campbelldon
24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Loid und Fiona nehmen verdeckt an einem Tennisturnier teil. Die beiden Spione haben es auf den Hauptpreis abgesehen - ein Gemälde, das eine versteckte Nachricht enthält. Der Veranstalter des Wettbewerbs, Cavi Campbell, will jedoch mit allen Mitteln dafür sorgen, dass seine Kinder den ersten Platz erreichen.
