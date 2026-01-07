Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 22vom 07.01.2026
24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Loid und Fiona nehmen verdeckt an einem Tennisturnier teil. Die beiden Spione haben es auf den Hauptpreis abgesehen - ein Gemälde, das eine versteckte Nachricht enthält. Der Veranstalter des Wettbewerbs, Cavi Campbell, will jedoch mit allen Mitteln dafür sorgen, dass seine Kinder den ersten Platz erreichen.

