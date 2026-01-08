Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 08.01.2026
Folge 23: Unerschütterlich vorwärts

24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Loid und Fiona gelingt es, sich im Tennisturnier durchzusetzen und den ersten Platz zu belegen. Cavi Campbell möchte jedoch verhindern, dass die beiden Spione das gewonnene Gemälde erhalten. Im Park treffen Loid und Fiona anschließend auf den Rest von Familie Forger. Fiona will sich unbedingt als bessere Ehefrau für Loid beweisen und fordert Yor zum Duell heraus.

