Spy x Family

Mutter und Ehefrau / Shopping mit Freunden

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 09.01.2026
Folge 24: Mutter und Ehefrau / Shopping mit Freunden

24 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Yor fürchtet, dass Fiona ihren Platz als Loids Ehefrau einnehmen könnte. Als dieser das mitbekommt, arrangiert er ein Date, um Yor zu beruhigen und das Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Allerdings betrinkt sich Yor vor lauter Aufregung. Becky und Anya begeben sich gemeinsam auf einen Shopping-Trip.

ProSieben MAXX
