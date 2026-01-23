Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Spaß auf der Urlaubsinsel / Die Prahlerei danach

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 23.01.2026
Spaß auf der Urlaubsinsel / Die Prahlerei danach

Spaß auf der Urlaubsinsel / Die Prahlerei danachJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 10: Spaß auf der Urlaubsinsel / Die Prahlerei danach

23 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Nach einer turbulenten Reise legt das Kreuzfahrtschiff endlich an einer traumhaften Insel an. Loid, Yor und Anya können Zeit als Familie verbringen und erkunden das tropische Paradies. Zurück zu Hause berichtet Anya ihren Schulfreunden von ihrem großen Abenteuer auf See.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen