Verliebt in Berlin / Nightfalls AlltagJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 11: Verliebt in Berlin / Nightfalls Alltag
23 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Die junge Becky ist großer Fan einer romantischen Dramaserie. Da das Mädchen in Loid Forger verschossen ist, stattet sie Anya einen Besuch ab, um deren Vater endlich persönlich kennenzulernen. Ihr Plan ist es, den erwachsenen Mann für sich zu gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick