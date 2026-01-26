Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Verliebt in Berlin / Nightfalls Alltag

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 26.01.2026
Verliebt in Berlin / Nightfalls Alltag

Verliebt in Berlin / Nightfalls AlltagJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 11: Verliebt in Berlin / Nightfalls Alltag

23 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Die junge Becky ist großer Fan einer romantischen Dramaserie. Da das Mädchen in Loid Forger verschossen ist, stattet sie Anya einen Besuch ab, um deren Vater endlich persönlich kennenzulernen. Ihr Plan ist es, den erwachsenen Mann für sich zu gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen