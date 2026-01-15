Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / ErwachenJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 3: Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / Erwachen
23 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Für den Sicherheitsdienst überwacht Yuri regelmäßig verdächtige Personen. Im Zuge seines nächsten Auftrags soll er einen ehemaligen Reporter beschatten, der Lügenmärchen und Verschwörungstheorien über Ostania verbreitet.
