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St. Denis Medical

Das ist von Joyce

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 03.08.2026
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Folge 10: Das ist von Joyce

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Einige Mitarbeitende des St. Denis haben Nebenjobs, um sich etwas dazuzuverdienen. Serena lädt Alex zu einer ihrer Botox-Partys ein - doch statt für Spaß sorgt Alex dort vor allem für Aufregung. Währenddessen lässt sich Ron von Bruce dazu überreden, sein Erspartes in Kryptowährung zu investieren, und erlebt dabei eine herbe Enttäuschung. Joyce hat sich erneut von Sanderson getrennt und bittet Matt um Hilfe, um ihren Ex eifersüchtig zu machen.

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