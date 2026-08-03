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Nicken und Zustimmen

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 03.08.2026
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Folge 12: Nicken und Zustimmen

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Das Personal wird auf die Probe gestellt. Val nutzt eine kreative Ausrede für ihre Abwesenheit, doch Alex besteht auf radikaler Ehrlichkeit, was prompt für unerwartete Geständnisse sorgt. Ron bekommt Besuch von seinem Sohn Michael und setzt alles daran, den perfekten Vater zu spielen. Matt wiederum sorgt mit einem selbstgemachten Hausrezept für Wirbel und weckt damit Bruces Unternehmergeist.

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