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St. Denis Medical

Alle lieben Portland General

ProSiebenStaffel 2Folge 15vom 03.08.2026
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Folge 15: Alle lieben Portland General

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Camille Jacobs, die Chefin des renommierten Portland General, landet mit einer Schnittwunde in der Notaufnahme - und nutzt die Gelegenheit sogleich für eine ausgiebige Inspektion. Während ein verlockendes Jobangebot Bruce in Versuchung führt, kämpft Ron mit einem gesperrten Computer und seiner Vergangenheit. Serena entdeckt derweil die erstaunlichen Vorzüge eines süßen kleinen Begleiters auf der Station.

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