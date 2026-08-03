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St. Denis Medical

Erfahrung mit menschlichen Babys

ProSiebenStaffel 2Folge 16vom 03.08.2026
Erfahrung mit menschlichen Babys

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Folge 16: Erfahrung mit menschlichen Babys

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Joyce sucht für das neue Geburtszentrum von St. Denis eine leitende Hebamme und gerät in einen Gewissenskonflikt, als ausgerechnet die neue Freundin ihres Ex-Verlobten Sanderson zu den Bewerberinnen zählt. Während Ron und Serena sich leidenschaftlich um einen Stift streiten, fährt Matt erstmals in einem Rettungswagen mit - gemeinsam mit Bruce, der unbedingt den Helden spielen möchte und sich dabei in eine brenzlige Situation manövriert.

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