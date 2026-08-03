Hier kommt eine rechtschaffende FrauJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 17: Hier kommt eine rechtschaffende Frau
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Joyce fiebert der Eröffnungsfeier des neuen Geburtszentrums im St. Denis Medical Center entgegen - ein Projekt, das sie an den Rand ihrer Kräfte gebracht hat. Doch der große Tag verläuft alles andere als geplant: Zahlreiche Pannen und unerwartete Wendungen überschatten die Veranstaltung. Währenddessen wird Ron mit einer beunruhigenden Diagnose konfrontiert, und Matt und Serena geraten in eine ebenso komische wie skurrile Situation.
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